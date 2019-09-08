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Sivaslılar 100’üncü yıl gururu yaşadı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Sivaslılar 100’üncü yıl gururu yaşadı

SİVASLILAR Platformu Antalya Kültür ve Dayanışma Derneği, cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında Uygulama Oteli'nde anma gecesi düzenledi. Dernek Başkanı Serdar Mertkan'ın ev sahipliğindeki geceye, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aydın Beden ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

KÜLTÜR MİRASI
Antalya'da 80 bin Sivaslı olduğunu anlatan Serdar Mertkan, Antalya'da birlik ve beraberlik içinde çeşitli etkinlikler yapmak istediklerini anlattı. Mertkan, "Bizler Antalya'da yaşayan Sivaslılar olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, samimi duygularla birbirimize yaklaşmalıyız. Örf ve adetlerimizi Sivas sevdasını çocuklarımıza aşılamalıyız" dedi.

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Sivaslılar 100’üncü yıl gururu yaşadı
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