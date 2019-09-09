Akdeniz derbisinden gol çıkmadı

ANTALYA'NIN Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ile Alanyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada boş durmadı. İki kardeş takım arasında oynanan hazırlık maçının ilk 45 dakikasında iki takım da yarattığı pozisyonlardan gol sonucu çıkaramayınca devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda her iki takım da kadrosunda yer alan bütün oyunculara şans verdi. Karşılaşmanın bu devresinde de gol olmayınca 90 dakika 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın 75. dakikasında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala, sahada yapılan müdahalenin ardından sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.