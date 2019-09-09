Akdeniz derbisinden gol çıkmadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ile Alanyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada boş durmadı.İkinci yarıda her iki takım da kadrosunda yer alan bütün oyunculara şans verdi. Karşılaşmanın bu devresinde de gol olmayınca 90 dakika 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın 75. dakikasında sakatlanan