Asırlık ağaçların zeytini satılacak

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İSTANBUL-İzmir otoyolu yapılırken kamulaştırılan araziden sökülen ve kesilmekten son anda kurtarılarak Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından işletilen Zeytinparnk'a dikilen biri 1200, diğeri 800 yıllık iki zeytin ağacı, 20 kilogram ürün verdi. Hasat edilen zeytinler, açık artırmayla satılacak. 2017 yılında iki ağaçtan nakil sonrası ilk defa 5'er kilo ürün alınırken 2018 yılında ağaçların verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulüyle satıldı.Büyük titizlikle bakılan ağaçlar bu yıl 10'ar kilo zeytin verdi. Ağaçların Antalya'ya getirilmesi konusunda iyi bir karar verdiklerini belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, ağaçlarla ilgili ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Narin, "Odun olacakken hayata tutunup meyve vermeleri herkesi şaşırtıyor. Tutacağı ve meyve vereceği çok şüpheliydi. Ancak yerini beğenip tuttu ve zeytin veriyor. 15-20 kilogram kadar ürün hasadımız olacak. Onu da açık artırma ile satışa sunacağız. Hak ettiği değere ve rakama ulaşacağına inanıyoruz" dedi.