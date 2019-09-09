Fikirleri değişti

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Antalya'da koruyucu aile olmak isteyen ailelerin genellikle kız çocuğu talep etmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Erkek çocuklardan daha ziyade kız çocuklarına koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların fikirlerini değiştirmek için koruyu aile buluşması gerçekleştiriliyor. Buluşmalarda kimsesiz çocuklar ve ailelerin 2 saat vakit geçirmesi sağlanıyor.Sıcak ortamdaki buluşmalardan sonra erkek çocuğuna sıcak bakmayan ailelerin yüzde 40'ı fikirlerini değiştiriyor. Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre, 142 koruyucu ailenin yanında 169 çocuk bulunuyor. 2019 yılında 9'u kız 6'sı erkek olmak üzere 15 çocuk koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi. Koruyucu aile sırasında bekleyen 12 aile bulunurken bu ailelerin 9'unun kız çocuğu 6'sının ise erkek çocuğu istediği belirtildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, vatandaşlara koruyucu aile olmaları için çağrıda bulundu. Çalışkan, "Kız veya erkek hepsi bu milletin evlatları. Vatandaşlarımızdan bu çocukların bakım ve yetiştirme sorumluluğunu bizimle paylaşmalarını, yuvalarını 1 çocuğumuza açmalarını bekliyoruz" dedi. Bu yıl içerisinde koruyucu ailelerinin yanında kalan 6 çocuğun aynı aileler tarafından evlat edinildiğini ifade eden Çalışkan, "Antalya'da 171 çocuk ve 143 koruyucu ailemiz var. Sıralama olarak Türkiye'de 13'üncü sıradayız. Ailelerimizden taşın altına ellerini koymalarını bekliyoruz" diye konuştu. 2018 yılında koruyucu ailede 40 hedefini belirlediklerini ve 42 sayısına ulaştıklarını belirten Çalışkan, bu yıl ise hedef olarak 42 koruyucu aile belirlediklerini söyledi.