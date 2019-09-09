Hırsızlar Fatma nineye acımadı

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ANTALYA'DA hırsızların kurbanı tek başına yaşayan 70 yaşındaki Fatma Bozer oldu. Bozer, sattığı ineklerin parasıyla aldığı 6 bileziğin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eşi öldükten sonra evde tek başına yaşayan Fatma Bozer, bir süre önce ineklerini satıp, parasıyla aldığı 6 bileziğin evdeki sandıktan çalındığını iddia etti. Bozer, durumu akrabalarına anlatmak için belediyesine ait otobüsle Muratpaşa ilçesi YüksekalanMahallesi'ne geldi. Burada yakınlarına ulaşamayan Bozer, durumu bir galeri sahibine söyledi.Galeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polise başından geçenleri anlatan Fatma Bozer, "İneklerimi satıp almıştım. Şimdi ben ne yer, içerim. Neyim varsa çalmışlar" diye konuştu. Fatma Bozer'i dinleyen polis, daha sonra ifadesine başvurmak üzere merkeze götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.