Mağara turizmi

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ANTALYA'DA, mağaracılık turizminin de geliştirilmesi için çalışmalara başlandı. Antalya Valiliğince mağaracılık turizminin geliştirilmesi amacıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kocain Mağarası ile Karain Mağarası'na gezi düzenlendi. Geziye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, protokol üyeleri, Balkan ülkelerinden gelen dağcılar ile çok sayıda doğasever katıldı.Türkiye'nin en geniş girişi ve en büyük galerisine sahip mağaradaki milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar, ziyaretçileri büyüledi. Muratpaşa Camisi imam hatibi İrfan Keskin, 35 milyon yılda oluştuğu belirtilen mağaranın içinde ezan okudu. Müzik dinletisi de gerçekleştirilen gezide 15 rehber, mağara hakkında bilgi verdi.Vali Karaloğlu, Türkiye'de tescil edilmiş ve haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağara olduğunu ve bunun 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Mağaradan sadece sekizinin ziyarete açık olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, mağaracılık turizmine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Karaloğlu mağaraları, şelaleleri, ormanları, endemik bitkileri ve tüm güzellikleri sahiplenmek gerektiğini ifade etti.Yapıların doğa harikası olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Mağaralarda define yok ama efsane var. Allah rızası için kimse buralara girmesin. Burada milyonlarca yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler ve sütunlar var" dedi.