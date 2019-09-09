Mahalleyi talan ettiler

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Çevreci olmakla övünen CHP'li belediyeler çevreyi katletmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde toprak almak için mera alanında yaptığı izinsiz kazıya suçüstü yapıldı. Mahalleli yaşananlara isyan etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin, bir haftadır Çeltikçi Mahallesi'ne ait mera alanını izinsiz kazıp hafriyat ve toprak alması tepkilere yol açtı. Beldiye ekiplerinin izinsiz aldığı hafriyat, toprak ve çakıllardan dolayı imar kodunun altına düştüğü mera alanında kazılan bölgelerin tehlikeli yarattığı ileri sürüldü. Mahalle Muhtarı Ömer Ünal'ın şikayeti üzerine çalışmalar durduruldu Durdurma kararından sonra dozerleri kamyonlara yükleyip götüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez mahalledeki sokak aralarını birbirine kattı. TIR'ların üzerindeki iş makinelerinin götürülüşü sırasında telefon direkleri devrildi, kablolar koptu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ekiplerin vurdum duymazlığına mahalleli isyan etti.Muhtar Ömer Ünal, Büyükşehir Belediyesi hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. Ünal, "Kaymakamlığa ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili dilekçelerimi verdim. 'Biz Antalya Büyükşehir Belediyesiyiz. Siz karışamazsınız' diyerek mera alanını tahrip etmeye devam ettiler. Buradan hiçbir şekilde çakıl ve stabilize alamazlar. Çünkü bu yasak. Mera alanını bozmanın cezası var" dedi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Ömer Ünal, "Bir de çevreci olmakla övünüyorlar. Bunlar çevreci değil çevre düşmanı. Bu yaptıkları da bunun kanıtı" diye konuştu.