Maraton başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

UZUN bir yaz tatilinin ardından okul maratonu yeniden başlıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için zil bugün çalıyor. Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okul öncesinde 152 okulda 55 bin 103 öğrenci, ilkokulda 548 okulda 141 bin 450 öğrenci, ortaokulda 616 okulda 146 bin 695 öğrenci ve liselerde 390 okulda 121 bin 847 öğrencinin okula başlayacağını söyledi. Burdur'da ise 268 okul ve 2 bin 372 derslikte 3 bin 292 öğretmen ve 43 bin 98 öğrenci, Isparta'da da 460 okulda 4 bin 424 derslikte 6 bin 552 öğretmen 82 bin 35 öğrenci öğretim yılına başlayacak.Antalya'da geçen yıl 325 olan okul sayısı ise 83 yeni okulla 408'e yükseldi. Toplam 1706 okulun 408'ini oluşturan özel okulların oranı da yüzde 10'dan yüzde 24'e yükseldi. Bunların 78'i anaokulu, 79'u ilkokul, 100'ü ortaokul eğitimi veriyor. Ortaöğretimde ise 151 özel okul var. 33 bin 225 toplam öğretmenin 7 bin 186'sı ise özel okul öğretmenlerinden oluşuyor. 466 bini aşkın toplam öğrenci sayısının da 56 bin 271'i özel okullarda eğitim görecek. 616 ortaokulun 150'si, 390 lisenin de 41 imam hatiplerden oluşuyor. Mesleki teknik lise sayısı ise 121.Okullarda bu yıl yeni sisteme göre yarıyıl tatilinin yanı sıra öğrenciler hem birinci dönem hem de ikinci dönem 9'ar günlük iki ara tatil de yapacak. 15 Kasım Cuma günü birinci dönemin ilk yarısı tamamlanacak ve 25 Kasım'dan 17 Ocak Cuma gününe kadar birinci dönemin ikinci yarısı devam edecek. 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 3 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatili verilecek. 13 Nisan Pazartesi günü ikinci dönemin ikinci yarısı başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü 2019-2020 eğitim öğretim yılı sona erecek.ANTALYA Valiliğince alınan karar gereği, okullarda yardımcı ders kitabı aldırılmayacak ve seçme özel sınıflar ile seviye grupları oluşturulmayacak. Kantinlerde çiğ köfte satışı yapılmayacak. İkili eğitim yapan ilk ve orta okulların giriş saatleri en erken 08.00, liselerin en erken 08.30, teneffüs araları ise 15 dakika olacak. Kayıt parası adı altında velilerden herhangi bir ücret alınmayacak.