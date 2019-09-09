Melli inciri hasat dönemi başladı

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BURDUR'UN Bucak ilçesi Kocaaliler beldesindeki 'Melli ve Aksu Bölgesi' olarak adlandırılan havzada üretilen, aromasıyla beğenilen 'Melli' incirinde hasat dönemi başladı. Kentte, 'Ceviz ezmesi' ve 'Burdur şiş'in ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilerek geçen yıl tescillenen Melli incirinde, üreticinin bu yılki beklentisi yüksek.Susuz, kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan Torosların Antalya'ya bakan yamaçlarında organik yetişen Melli incirinden bu yıl 600 tonluk verim bekleniyor. Marka tescil işlemlerinin ardından iç pazarda yoğun talep gören ve kilosu 10 liradan satışa sunulan incirin, uluslararası dış pazarlarda da alıcı bulması hedefleniyor. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel yıllık 150 ton kuru ürün elde edilrdiğini söylerdi. AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da Melli incirinin 30 Temmuz 2018'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescil edildiğini hatırlattı. Ürünün üretimini artırmak için geçen yıl bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Uğur, "Destiğimiz sürğecek" dedi.