Okulda huzur var

BUGÜN NELER OLDU

Bugün başlayacak 2019- 2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde polis birimleri okul çevrelerinde bulunan işletme ve şahıslara yönelik denetim yaptı. Öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okul çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi hedeflendi.Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesindeki okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde narkotik suçlar başta olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları didik didik arandı. İşletmeler uyarıldı.Uygulamada, 157 okul çevresinde faaliyet gösteren, 20 internet salonu, 8 oyun salonu (playstation), 20 kafe-kahvehane, 6 iddia bayi, bir alkollü işletme, 19 büfe, 63 park-bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde dolaşan 656 şahıs incelendi. 2 yabancı uyruklu şahıs, 'Vize İhlali' suçundan gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi. Bir şahıs ise yoklama kaçağı olması nedeni ile tebligat yapılarak serbest bırakıldı.Denetlemelerde, 77 adet araç incelendi ve 3 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, bir otomobil sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 7 motosiklet sürücüsüne kask takmamak, araç sigortası yapmamak, araç muayenesi olmamak ve kavşaklarda geçiş hakkı vermemek suçlarından olmak üzere 11 araç sürücüsüne 2 bin 489 lira cezai işlem uygulandı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla '2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar gereği, servis şoförlerinin servis rehber personelleri güvenlik kontrolünden geçirilecek. Servis denetimleri düzenli olarak yapılacak. Servisler öğrencileri derse başlama saatinden en erken 15 dakika önce okula getirecek, ders çıkışında ise en geç 15 dakika içerisinde okuldan alacak.