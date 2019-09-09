Troya efsanesi hayat buluyor

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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenecek 'Troya' epik operası, ilk kez Antalya EXPO'da sanatseverle buluşuyor. 'Troya' epik operası, 16 Eylül akşamı ilk kez Antalya'da olacak.Muhteşem görsel tasarım şöleni ile Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, balesi, solist sanatçıları ve dansçılarının hep birlikte sahnede olduğu 'Troya' epik operası, UNESCO tarafından 'Dünya Kültürel Miras' listesine alınışının 20. yılına özel olarak hazırlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserin bestesi Bujor Hoinic'e ait.'Troya' epik operası ile ünlü balet Tan Sağtürk 12 yıl aradan sonra Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde seyirci ile buluşacak.