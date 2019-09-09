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Troya efsanesi hayat buluyor

26. Uluslararası Aspendos Opera ve ’nde ‘Troya’ operası, ’de ’da sahnelenecek

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Troya efsanesi hayat buluyor
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenecek 'Troya' epik operası, ilk kez Antalya EXPO'da sanatseverle buluşuyor. 'Troya' epik operası, 16 Eylül akşamı ilk kez Antalya'da olacak.

300 SANATÇI KATILIYOR
Muhteşem görsel tasarım şöleni ile Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, balesi, solist sanatçıları ve dansçılarının hep birlikte sahnede olduğu 'Troya' epik operası, UNESCO tarafından 'Dünya Kültürel Miras' listesine alınışının 20. yılına özel olarak hazırlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserin bestesi Bujor Hoinic'e ait.

TAN SAĞTÜRK SAHNEDE
'Troya' epik operası ile ünlü balet Tan Sağtürk 12 yıl aradan sonra Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde seyirci ile buluşacak.
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