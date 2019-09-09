Türkiye’nin hızlı droneleri yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Muratpaşa Teknoloji Festivali' gökyüzünü renklendirdi. Dünyanın en hızlı drone yarış takımı XBlades ve yıldız pilotu Luke Bannister ile birlikte şampiyon drone yarışçılarının katıldığı festivalde robotik ve kodlama, marker atölyeleri, e-spor turnuvaları düzenlendi.Yediden yetmişe teknoloji meraklılarını misafir eden festivalin en önemli konukları çocuklar oldu. Eğitim dönemi öncesi festivalle eğlenen çocuklar tüm atölyeleri ziyaret ederek çeşitli aktivite ve eğitimlere katıldı. Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen festival gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. DJ ve MC performansları, ışık ve lazer şovlarıyla festivalde dünyanın en iyi drone yarış takımı XBlades Racing ve Tech Drone League TDL yarışları gerçekleştirildi.