Yuvaları ezip geçti

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ANTALYA'NIN Belek sahilinde, Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren biri kişi kendisini uyan gönüllülere tehdit yağdırdı. Gönüllüler traktör sürücüsünden şikayetçi oldu.Olay, 1 Eylül Pazar günü saat meydana geldi. Denizkent sahilindeki caretta caretta yuvalama alanına 07 LHH 18 plakalı traktörle giren Aziz K., caretta caretta yuvalarını takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüsü 5'i kadın 6 kişi tarafından uyarıldı. Araçla sahile girişin yasak olduğu ve yuvaların zarar göreceği yönündeki uyarılar üzerine Aziz K.'nın, EKAD görevlilerini "Sizi buraya gömerim" diyerek, tehdit ettiği iddia edildi.Gönüllüler Aslıhan Güngörmez, Nisa Türhan, Zeynep Nida Karaali, Ayşenur Bakım, Hilal Buse İnce ve Umut Bubaren sahilde kaplumbağa yuvaları ile çıkan yavruların sayımını yaptıkları sırada, kumsala traktörle giren Aziz K., hakkında şikayetçi oldu. Gönüllülerden Bubaren, "Biz de kendisini kaplumbağa yuvaları bozulur ve zarar görür diye uyardık. Sinirlenerek bize tehditler savurdu" dedi. Olay yerine gelen jandarma ise tutanak tuttu. EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ise koruma alanlarına araçla girmenin yasak olduğunu ve traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak savcılığa sunduklarını belirtti.