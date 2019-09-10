60 bin caretta denizle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı Belek sahillerinde yumurta bırakma sezonu Ağustos ayıyla birlikte sona erdi. Bölgede gönüllü olarak 20 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Belek sahillerinde bu yılki yumurta bırakma döneminin ağustos ayı içinde tamamlandığını, toplam yuva sayısının ise 2 bin 100'e ulaştığını söyledi.Canpolat, havanın soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıl 45- 50 günde yumurtalardan dışarı çıkan yavruların bu sene çıkış sürecinin 55-60 güne çıktığını anlattı. Canbolat, yuvaların tamamındaki çıkışların eylül sonu gibi tamamlanacağını söyledi. Bugüne kadar denizle buluşan yavru caretta caretta sayısının 60 bini bulduğunu dile getiren Canpolat, yuvaların tamamı açıldıktan sonra denizle buluşacak yavru sayısının 70- 75 bine ulaşacağını kaydetti.