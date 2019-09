AK gençler örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 8 Eylül Dünya Okuma Günü nedeniyle AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları anlamlı bir etkinlik düzenledi. MarkAntalya Alışveriş Merkezi (AVM) önünde toplanan gençler, girişte oturarak kitap okudu. Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı AVM önündeki etkinliği gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Erkan Salman, her yıl düzenli olarak Okuma Haftası'nda özel etkinlikler planladıklarını hatırlattı. Salman, "Ülkemizde okuma oranı her yıl artıyor. Bunda düzenlenen etkinliklerin de payı var. Biz kitap sevgisi aşılamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.