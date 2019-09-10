Akrep dinlenmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan Antalyaspor çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde sabah antrenmanlarında genel fitnes salonunda geçiren futbolcular, yorulmak bilmiyor. Güç ve kuvvet çalışmasından sonra akşam antrenmanında 5'e 2 top kapma ve taktik çalışan Antalyaspor'da morallerin yerinde olması teknik heyete ve yönetime umut veriyor.