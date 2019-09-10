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Akrep dinlenmiyor

Alanyaspor hazırlık maçını golsüz berabere tamamlayan ’da ’ın takıma yükleme çalışmalarında futbolcular iyi bir sınav veriyor

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Akrep dinlenmiyor
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışan Antalyaspor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında golsüz berabere kalan Akrep, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günde çift antrenman yaparak İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde sabah antrenmanlarında genel fitnes salonunda geçiren futbolcular, yorulmak bilmiyor. Güç ve kuvvet çalışmasından sonra akşam antrenmanında 5'e 2 top kapma ve taktik çalışan Antalyaspor'da morallerin yerinde olması teknik heyete ve yönetime umut veriyor.
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Akrep dinlenmiyor
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