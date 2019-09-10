Antalyaspor’dan Avrupa’ya veda

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CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa kupalarına veda etti.EHF Kupası'nda Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımına elendi. Antalya'da oynanan ilk maçta rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koyup sahadan 24-24 beraberlikle ayrılan CIP Travel Antalyaspor, Romanya'daki rövanşta rakibinin tribün desteğini de arkasına alıp oyuna hızlı başlamasını engelleyemedi. Maçın ilk dakikalarından itibaren farkı artırmaya başlayan ev sahibi ekip,Farklı skorla moral bozukluğu yaşayan Parkenin Akrepleri karşısında oyun disiplininden taviz vermeyen Romanya takımı, ikinci yarının ilk 6.5 dakikasında Antalyaspor'a gol izni vermedi ve skoru 22-9'a getirdi.Mücadelenin geride kalan dakikalarında Romanya temsilcisi, kırmızı-beyazlı ekibimizin farkı eritmesine izin vermedi ve karşılıklı gollerle devam eden maç, 29-16 sona erdi.