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Askerlerden ağlatan hediye

Şehit uzman çavuş Ağır için mevlit düzenlendi. Silah arkadaşlarının fotoğraf albümü hediyesi ailesini ağlattı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Askerlerden ağlatan hediye
TEMMUZ ayında Hakkari'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır için baba evi Muğla'nın Fethiye ilçesinde mevlit düzenlendi. Ağır'ın birlikte görev yaptığı Jandarma Özel Komando Asayiş Komutanlığı'ndan arkadaşları da mevlide katıldı.

SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehit babası Ramazan Ağır ve şehidin annesi Elif Ağır'ın elini öpen askerler, anne ve babaya oğullarının fotoğraflarından oluşan albümü hediye etti. Komandoların hediyesi hem aileye hem de katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Ramazan Ağır ile Elif Ağır uzun süre fotoğraflara bakıp, sarılarak gözyaşı döktü. Muğla Valisi Esengül Civelek de şehidin fotoğraflarına bakıp, duygulu anlar yaşadı. Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE
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Askerlerden ağlatan hediye
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