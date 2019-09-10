Burdur Valisi Şıldak gençlere öğüt verdi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA ise Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda ilk ders zilini okula oğlunun adı verilen şehit annesi Meryem Koç çaldı. Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Burdur'da TOBB Anadolu Lisesi öğrencileriyle ilk ders zilini çalan Burdur Valisi Şıldak ise "Derslerin yanı sıra sosyal ilişkilerde devletine, milletine her zaman birer faydalı vatandaş olarak yetişmeniz konusundaki donanımınızı arttırmanız sizlerden beklentimiz" diye öğrencilere nasihat verdi.