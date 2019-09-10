Evlilikte 9.9.2019 uğuru

BUGÜN NELER OLDU

ANTLAYA'DA evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler bu anı unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.19'u seçti. Evlendirme daireleri nikah kıydırmak isteyen çiftlerin akınına uğradı. En yoğun talep 65 çiftin 'evet' dediği Kepez ilçesinde yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri yalnız bırakmadı.Kepez ile birlikte Antalya'nın en kalabalık 2 ilçesinden biri olan Muratpaşa'da da 16 çift 9 uğuruna inanarak bugünü seçti. Günün oldukça hareketli başladığı belediye nikah salonunda ilk nikahı Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. 28 yaşındaki Zahide Gençer ve 32 yaşındaki Mustafa Dazlak çiftine Uysal günün anısına hediyeler takdim etti. Serik'te 24 çift, nikah kıymak için belediyeye başvurdu. Çiftlere Nikah İşleri Müdürü Ali İşlek tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.