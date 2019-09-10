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Kıyılara havadan denetim

’nın Fethiye ilçesi havadan denetlendi. Kaçak yapı avına çıkıldı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Kıyılara havadan denetim
MUĞLA'NIN turistik ilçelerinde kaçak yapılaşmanın engellenmesi için, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının havadan görüntü, fotoğraf çekme özelliğine sahip olan ve 'uçan göz' olarak nitelendirilen helikopterinden faydalanılmaya başlandı. Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen kaçak yapıların son durumu ve iskeleler de kayıt altına alındı. Fethiye başta olmak üzere 9 ilçede 15 gündür süren çalışmalar ile bölge kayıt altına alınıyor.

YIKIMLAR BAŞLIYOR
Denetim uçuşlarına Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman da katıldı. Kahraman, kanuna aykırı yapıların, kayıt belgelerinin iptal edildiğini ve mühürlendiğini bildirdi. Kaçakların yıkımı 15 Ekim'de başlayacak.

MİLAT 1 OCAK 2018
1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartılacağı açıklandı.
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Kıyılara havadan denetim
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