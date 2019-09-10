Takviminizi ayarlayın

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ürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17'nci haftaya kadar olan programı açıkladı. Antalyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ise 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
PAZARTESİ MAÇLARI
Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde pazartesi günlerine maç planlanmadı. DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR
Müsabaka programında zorunlu sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabileceği de ifade edildi.