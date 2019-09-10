Takviminizi ayarlayın

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17'nci haftaya kadar olan programı açıkladı.Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ise 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde pazartesi günlerine maç planlanmadı. DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİRMüsabaka programında zorunlu sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabileceği de ifade edildi.