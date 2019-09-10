Yekta hırslı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'DA geçtiğimiz sezon sonu kadro dışı bırakılan Yekta Kurtuluş'un takımı geri dönmesinin sevinci yaşanıyor. Orta sahada çekilen sıkıntının Yekte ile giderilmesi planlanıyor. Yönetim tarafından affedilen 33 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken temposunu artırdı. Yekta, takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sezonun ilk 3 haftasında takımdan uzak kalan deneyimli futbolcu,dedi.