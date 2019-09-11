6 yıl sonra itiraf etti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde 2013'te yaşanan çifte cinayette yaşanan son gelişme şaşırttı. Ceza alan ve halen cezaevinde olan Şehmuz Tunç'un kardeşi Evren Tunç (32), 6 yıl sonra cinayetlerin sorumlusunun kendisi olduğunu öne sürerek ağabeyinin suçsuz olduğunu savundu. Polis tarafından sahte kimlikle yakalanan Evren Tunç, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.Tuncay Yener (63) ve oğlu Serhat Yener'i (35) öldürmek, Ferhat Yener'i de yaralama suçlarını üstlenen Tunç, yaşananları anlattı. Yener ailesinin kendilerine saldırdığını iddia eden Tunç, "Ağabeyim yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Serhat bana da saldırdı. Beni sol koltuk altımdan bıçakladı. Ağabeyimi öldürecekleri korkusuyla arabada bulunan tüfeği aldım. Nişan almadan tüfeği 3 kez ateşledim. Tuncay'a da bir kez ateş ettim" diye konuştu.Olaydan sonra Irak'a kaçtığını ve orada kaldığını anlatan Evren Tunç, "Ağabeyim ceza alınca vicdanım rahat değildi. O yüzden döndüm" dedi. Savcı mütalaasında, Evren Tunç'un 2 kez ömür boyu ve öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.