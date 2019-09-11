Bir köy pekmez ile geçiniyor

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka Köyü'nde bölgeye has toprakla yapılan pekmez, 200 yıldır halkın gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 500 hane olan köyde hane başına yaklaşık 30 kilogram pekmez üretimi yapılıyor. Pekmezin kilosu ise yaklaşık 35 TL'den alıcı buluyor.Köyde olgunlaşan üzümler bağlardan toplanıp imece usulü ile yaklaşık 5 saat kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürüyor. Pekmez üreticilerinden 71 yaşındaki Yahya Güven, "Dedelerimizden öğrendiğimiz gibi 150-200 yıllık bu maya pekmez toprağını kullanıyoruz. Bu nedenle pekmezimiz başka yerlere benzemiyor. Geleneksel yöntemle üzüm pekmezi yapmak zorlu bir süreç gerektiriyor. Ama lezzeti buna değiyor" dedi.