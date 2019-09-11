Böbrek nakliyle yeniden doğdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden S.D., 2 yıldır diyalize giren 9 yaşındaki Melike Akın'a ikinci bir hayat hediye etti. Organları ailesi tarafından bağışlanan S.D.'nin böbreği, Akdeniz Üniversitesi'nde Akın'a nakledildi. Böbrek nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan Melike, arkadaşlarıyla buluşacağı ve yarım bıraktığı okuluna döneceği günü bekliyor.Anne Özlem Akın, "Dayanılmaz acılar çekiyordu. Kızımın diyalizden kurtulması bizi çok mutlu etti. Çocuğum koşup arkadaşlarıyla oynayacak, bir anne başka ne ister ki" diye konuştu. Melike Akın ise "Beni hayata bağlayan, yeniden koşup arkadaşlarımla buluşmama neden olan ağabey ve ailesine sonsuz teşekkürler" dedi.