Hayvansever çift barınakta evlendi

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı. Nikah töreninde Ayşe ve Mustafa Karaca çifti, barınakta bulunan kedi ve köpeklerin yanında 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Merkezde bulunan kedi ve köpeklere papyon takıldı. Genç çift törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıttı.Ayşe Karaca, hayalinin böyle bir ortamda evlenmek olduğunu belirterek, "En saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek ve 'evet' demek istedik. Hayallerimiz gerçek oldu. Çok özel bir günde, patili dostlarımızla beraberiz" dedi. Mustafa Karaca "Onlar bizden sevgi bekliyor" dedi.