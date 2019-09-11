Motosiklet kazaları can yakmaya devam ediyor

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ANTALYA'NIN Elmalı ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, motosiklet sürücüleri yaşamını kaybetti. Fethiye'deki kaza Taşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Emlakçılık yapan Beray Kökten (48) yönetimindeki 48 GZ 777 plakalı motosiklet, Almanya'dan tatile gelen Aykut D. yönetimindeki CG 566 ZA plakalı otomobille çarpıştı.Kaza sırasında savrulan kasksız sürücü Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Aykut D. gözaltına alındı. Elmalı ilçesinde ise Düdenköy mevkiinde dün meydana gelen kazada, Erdoğdu Çobanoğlu'nun kullandığı motosikletle A.Ş.'nin (33) kullandığı 07 C 44063 plakalı minibüs çarpıştı. Çobanoğlu, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ise ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü.