Noel Baba değil Nasrettin Hoca

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim öğretim sezonu öncesi ihtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere kırtasiye yardımı yapan vakıf üyeleri, Batı dünyasının simgelerinden Noel Babası yerine Müslüman Türk dünyasının ünlü mütefekkiri Nasrettin Hoca ile öğrencilerin kapılarını çaldı.Kepez Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Göçük, "Hıristiyan alemi Noel Baba ile hediyeler götürüp, bizim kültürümüze de bunu katmaya çalışıyor. Biz de bunun önüne geçmek için ve sadece Noel Baba'nın değil Nasrettin Hoca'nın da hediye getirebileceğini anlatmak için böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.