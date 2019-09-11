Parfümcülük için yeni atak zamanı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) ve ilgili kurum kuruluşların destekleriyle Eğirdir ilçesinde 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı' düzenlendi. 'Özünde Güzel Koku Var' sloganıyla Eğirdir MAREM'de yapılan çalıştaya Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.Konu başlıkları gül ve lavantanın yanı sıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olacak çalıştayda, parfüm sektöründe yeni atak zamanı olduğu vurgulandı. Çalıştayda, 'bölgede üretilebilecek aromatik bitkiler', 'ihracat destekleri', 'üretimde yeni teknikler' gibi konularda bildirilen sunuldu. Çalışma gruplarında da sektörün sorun ve çözüm önerileri masaya yatırılarak yol haritası belirlendi. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, "26 milyar dolarlık pazarda payımız 284 milyon dolar. Potansiyel çok, yapılacak çok şey var. Atılacak adım çok" diye konuştu.