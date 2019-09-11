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Tarihten 8.5 milyonluk gelir

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Tarihten 8.5 milyonluk gelir
ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'nde ağustos ayı ve yılın 8 aylık döneminde sağlanan gelir oranı ise artış gösterdi. Ortodoks dünyasının en önde gelen kutsal yerlerinden biri olan, MS 6'ncı yüzyıldan kalma Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın ilk 8 ayında 252 bin 942 kişi ziyaret etti. Karşılığında 5 milyon 919 bin 479 lira gelir sağlandı. Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan, kaya mezarlarıyla ünlü Myra Antik Kenti'ni ise 185 bin 215 kişi ziyaret etti. 4 milyon 198 bin 876 lira gelir sağlandı.
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Tarihten 8.5 milyonluk gelir
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