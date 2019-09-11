Tütüncü’den sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DMD hastası Emre Umut Gönültaş (15) ve Ege Ütük'e (10) okulun ilk günü sürpriz yaptı. Mustafa Asım Cula Ortaokulu 8F sınıfı öğrencisi Emre Umut Gönültaş'ı sınıfında ziyaret eden Tütüncü, daha sonra da Konuksever İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Ege Ütük'ün okuluna gitti. Sınıf kapısından Başkan Tütüncü'nün girdiğini gören öğrenciler büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Tütüncü tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.Tütüncü, Dünya DMD Kas Hastalıkları Farkındalık günü nedeniyle, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte iki öğrenci ile tanışmıştı. Emre Umut Gönültaş ve Ege Ütük, yakın ilgi gördükleri Tütüncü'yü okullarına davet etmişti. Tütüncü böylece ziyaret sözünü ilk günde yerine getirdi.