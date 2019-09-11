Yavru aslanlar süper star gibi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Hayvanat Bahçesi'nde, 12 yılın ardından yavru aslan sevinci yaşandı. Geçen nisan ayında dünyaya gelen ikiz aslan yavruları hem hayvanat bahçesi çalışanlarını hem de ziyaretçileri sevindirdi. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen aslanlar, 60 günlük kritik süreyi atlattıktan sonra kafese alınıp anne ve babasıyla birlikte vakit geçirmeye başladı.İri patileri ve hareketlilikleriyle ilgi çeken Efe ve Yiğit, etle beslenmeye başladı. Veteriner hekim Damla Atay, ikizlerin oldukça büyüdüklerini ve artık kritik süreci aştıklarını söyledi. Hayvanat bahçesinde sürüngenler bölümünde de yavru heyecanı yaşandı. Boa yılanı çiftinden dünyaya gelen yavru yılanlar da şimdilik besleme kafeslerinde bakıcıları tarafından bakılıyor.