Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 15 yıl sonra müebbet

15 yıl sonra müebbet

Giriş Tarihi: 12.9.2019
15 yıl sonra müebbet
ANTALYA'DA 15 yıl önce işlediği cinayetin ardından sahte pasaportla kaçtığı Almanya'dan, 4 ay önce yurda giriş yaptığı sırada yakalanan Mahmut Yıldız (60), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız savunmasında mahkeme heyetine, "Sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız" diye konuştu.

TECAVÜZ İDDİASI
Yıldız, öldürülen Mehmet Salih Direkçi'nin babası T. Direkçi'nin talimatıyla 4 kişinin kızına tecavüz ettiğini de iddia etti. Müebbet kararına sevinen Mehmet Salih Direkçi'nin ailesi, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyledi. Olay, 21 Ocak 2004'te yaşandı. Mehmet Salih Direkçi (29) Muratpaşa ilçesinde, aracının içinde tabancayla öldürmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili tüm okların Yıldız'ı gösterdiği iddia edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yıl sonra müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN