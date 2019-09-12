15 yıl sonra müebbet

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ANTALYA'DA 15 yıl önce işlediği cinayetin ardından sahte pasaportla kaçtığı Almanya'dan, 4 ay önce yurda giriş yaptığı sırada yakalanan Mahmut Yıldız (60), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız savunmasında mahkeme heyetine, "Sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız" diye konuştu.Yıldız, öldürülen Mehmet Salih Direkçi'nin babası T. Direkçi'nin talimatıyla 4 kişinin kızına tecavüz ettiğini de iddia etti. Müebbet kararına sevinen Mehmet Salih Direkçi'nin ailesi, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyledi. Olay, 21 Ocak 2004'te yaşandı. Mehmet Salih Direkçi (29) Muratpaşa ilçesinde, aracının içinde tabancayla öldürmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili tüm okların Yıldız'ı gösterdiği iddia edildi.