Akrep güçleniyor

Antalyaspor, cumartesi günü kendi evinde konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Günde çift antrenmanla çalışmaları devam ettiren kırmızı-beyazlılar, günün ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanın bir saat sürdü. Futbolcular, kuvvet çalışmaları yaptı.
ÖZTÜRK ANTRENMANDA
Akrepler, günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman sahasında gerçekleştirdi. Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile yöneticilerden Emin Hesapçıoğlu, Berkay Bahar ve Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da takip etti.
Fikret Öztürk tesislerde inceleme yapıp Genel Menajer Servet Çavşuoğlu ile Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük'ten bilgiler aldı.
MİLLİ GURUR YAŞANIYOR
Öte yandan Antalyaspor'un genç futbolcularından Mustafa Erdilman, U16 Milli Takımı'nın 17 ve 19 Eylül tarihlerinde Polonya'da Polonya ile oynayacak iki hazırlık maçının aday kadrosuna davet edildi.
Erdilman'ın milli takım kadrosuna
dahil edilmesi sevinç yarattı.
AYDINUS YÖNETECEK YANKAYA GÖZETLEYECEK
Cumartesi günü 20.00'de oynanacak Antalyaspor- Kayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maçın VAR Hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR Hakemi ise Mert Güzenge olarak belirlendi.