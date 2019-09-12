Akrep güçleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, cumartesi günü kendi evinde konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Günde çift antrenmanla çalışmaları devam ettiren kırmızı-beyazlılar, günün ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.Akrepler, günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman sahasında gerçekleştirdi. Antrenmanı,Fikret Öztürk tesislerde inceleme yapıp Genel Menajer Servet Çavşuoğlu ile Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük'ten bilgiler aldı.Erdilman'ın milli takım kadrosunadahil edilmesi sevinç yarattı.Cumartesi günü 20.00'de oynanacak Antalyaspor- Kayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maçın VAR Hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR Hakemi ise Mert Güzenge olarak belirlendi.