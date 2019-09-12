Çaresiz annenin yardım çığlığı

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ANTALYA'DA beyincik erimesi olan 4 yaşındaki minik Aysima hayata tutunmak için yardım eli bekliyor. Anne Şule Topal, görme problemleri, konuşma sorunları, nöbetler, bunama gibi çok çeşitli belirtilere neden olan hastalığa karşı çaresiz kaldı. Hastalığın ilerlemesini durduran ve yıllık 700 bin euroya yurtdışında getirilecek ilacı karşılayacak gücü olmadığını anlatan Şule Topal, "Aysima eğer ilaçlarını almazsa bütün yaşamsal fonksiyonlarını kaybedecek. Kızım yaşasın, elimizden kaymasın istiyorum" dedi.Şule Topal, Aysima'nın hastalığını 5 ay önce öğrendiklerini ifade ederek, "Kızım her gün bir şeylerini unutuyor. Yemeğini yiyemez hale geldi. Çok geç olmadan yardım istiyoruz" dedi.