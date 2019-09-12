Denize nazır çöplük

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da dünya harikası falezler, alkolikler ve çevre düşmanları nedeniyle tanınmaz hale geldi. Bir de buna CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik hizmetlerini aksatması eklenince görüntü felakete dönüştü. Falezlerin eşsiz manzarasında denizi izlemek isteyen veya fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ağır bir koku ve çöplerle karşılaşıyor.Antalya'da falezlerin en güzel seyir terası olan Atatürk Parkı'nda çöp sorunun yanı sıra güvenlik sorunu da yaşanıyor. Özellikle madde bağımlıları ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelen bölgede, ateş yakılarak etrafa korku saçılıyor. Aynı zamanda burayı mesken edinen madde bağımlıları, kartonlardan yatak yapıp kendileri için özel yaşam alanı oluşturdu. Yaşananlar nedeniyle hava karardıktan sonra parka gelen ziyaretçiler bölgeden geçemez hale geldi.Seyir terasına inen merdivenler ile kuytu köşeler ise alkolikler tarafından adeta tuvalet olarak kullanılması işi çığırından çıkarmaya yetti. Park içerisindeki restoranlara kadar yayılan pis koku insanları rahatsız etmeye devam ediyor ve hiçbir önlem anmıyor. Bölgede kötü koku nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığını söyleyen Antalyalılar, belediyenin bu işe bir çözüm bulmasını istiyor. Yaşananlar ve ortaya çıkan görüntüden rahatsız olan vatandaşlar, "Bakımsız kalan bölgede kurumuş otlar yangın tehlikesi saçıyor. Kağıt, cam ve plastik şişe ile poşet gibi çöpler yerlerde ve makilik alanda kötü görüntü oluşturuyor. Rüzgarın da etkisiyle havalanan ve ağaçlara yapışan poşetler, eşsiz falezler manzarasına gölge düşürüyor" dedi.