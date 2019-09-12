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Doğaya konser

’da arp sanatçısı ’ün sahilde gün doğumu ve batımında verdiği mini konserler büyük ilgi çekiyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Doğaya konser
Antalya'da'da arp sanatçısı Aslıhan Güngör (33), mitolojide 'meleklerin çalgısı' olarak bilinen enstrümanıyla sık sık doğaya konser veriyor. Yaklaşık 39 kilo ağırlığında 1.80 metre boyundaki arpı doğa için çalan sanatçı, doğanın müthiş zenginliği içinde verdiği bu konserlerin motivasyonunu artırdığını ve kendisi için inanılmaz huzur kaynağı olduğunu söyledi.

HAYALİ GÖBEKLİTEPE
2006'dan bu yana Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışan sanatçı arpı gidebildiği her yere götürüp sadece doğa için çaldığını anlattı. Bugüne kadar pek çok antik kentte mitolojik çalgısıyla konser veren sanatçının hayali ise Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de konser vermek.

SALONLARDAN SIKILDI
Güngör, "Yıllardır salonlarda ve orkestralar içinde konserler veriyorum. Çok şehir değiştiriyorum. Zaman bulduğumda bu temponun içinden sıyrılıp, gökyüzüne, batan güneşe, doğan güneşe, denize, toprağa, bütün doğal güzelliklere çalıyorum. Doğaya çalmak beni besliyor" dedi.
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