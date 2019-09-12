Elmalı’nın son ‘kellecisi’

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ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde, 10 yaşında girdiği babasının demirci dükkanında 61 yıldır çalışan Erol Yıldız (71), son dönemde kelle ve paça ütme işiyle geçimini sağlıyor. İlçede 'Kelleci Erol' diye tanınan Yıldız, "Çırak yetiştiremedim. Bu işi merak eden yok. Elmalı'da benden başka bu işi yapan da kalmadı" dedi.Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan da ilçede kalaycılık, demircilik, bakırcılık, yorgancılık ve kelle ütme gibi mesleklerin yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Elmalı'nın geçmiş kültürünü devam ettirecek, genç nesillerin bu mesleklere ilgi göstermemesi ve Ahilik kültürünün azalmasından dolayı üzgünüm. Esnaf odası olarak bu mesleklerin devamlılığını sağlamak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.