Kepenkler kapanınca İranlı hırsız yakalandı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu karı kocayı iş yeri çalışanı kepenkleri kapattıktan sonra yakalayıp polise teslim etti. Şüphelinin hırsızlık yaptığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı.Kuyumcuya giren İranlı Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30) çifti altınları incelemeye başladı. Kadın turist kuyumcu çalışanlarını dışarıda oyalarken, erkek şüpheli ise çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilerek tezgahın üzerinde açıkta duran altın zincir kolyeyi alıp cebine koydu. Durumu fark eden diğer çalışan ise kepenkleri kapatarak polise durumu bildirdi. Polis ekipler üzerinden kimlik çıkmayan ve isimlerinin Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30) olduğu tespit edilen İranlı çifti gözaltına aldı.