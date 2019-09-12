Sultanın sarayı keşfedildi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Alanya Kalesi'nden tarih fışkırıyor. Günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi içinde yapılan kazılarda Selçuklu dönemine ait eşsiz çini eser ve 16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu. Bu bölgede 1983'ten beri yapılan kazılarda 470 sandık çini ortaya çıkarılmıştı. Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kazı çalışmalarının 5 Temmuz itibariyle başladığını ve 1 hafta sonra tamamlayacaklarını aktardı.Ehmedek bölgesinde kazıya ağırlık verdiklerini anlatan Eravşar, "Bu kazılarda zengin çini buluntularına rastladık. Sultan Alaaddin Keykubat ailesiyle yaşadığı yer bugüne kadar belirsiz bir konuydu. Kazılarda sultanın ailesiyle yaşadığı yerin sarayın batısındaki bölge olduğunu tespit ettik" dedi.