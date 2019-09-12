Yedi renkli göl hayran bırakıyor

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TÜRKİYE'NİN 517 kilometrekare yüz ölçümüne sahip dördüncü büyük gölü olan Isparta'ya 34 kilometre uzaklıktaki Eğirdir Gölü, eşsiz doğal, tarihi güzellikleri ve manzaralarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Günün farklı zamanlarında güneş ışığının açılarıyla farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, 'Yedi renkli göl' olarak da biliniyor.Özellikle yaz aylarında büyük rağbet gören Eğirdir Gölü plajları, günübirlik ve kamp yapmak isteyenler için eşsiz güzellikler sunuyor. Göl, dağ, orman ve yaylalarında keşfedilmeye hazır nice sürpriz güzelliklerle ziyaretçilerini bekleyen Eğirdir'de doğa yürüyüşünün yanı sıra, yamaç paraşütü, dağcılık, ip inişi, binicilik, sörf ve kürek gibi geniş yelpazede etkinlik imkanı sunuluyor. Gölde, Can Ada ve Yeşil Ada olmak üzere, kara ile bağlantılı 2 ada bulunuyor