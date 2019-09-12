Yeni öğrencilere bayraklı karşılama

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği gündemdeki yerini korurken, Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni başlayan 160 öğrenci ise ellerindeki Türk bayraklarıyla koridor oluşturan öğrenciler tarafından karşılandı. Alkışlar eşliğinde koridora giren öğrenciler en sonda ise dev Türk bayrağının altından sınıflarına geçti. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.Okul Müdürü Yılmaz Güney, okulun ilk açıldığı yıldan bu yana yeni gelen öğrencilere bir karşılama programı düzenlediklerini kaydetti. Güney, "Yeni öğrencilerin böylece alışmaları kolaylaşıyor" şeklinde konuştu.