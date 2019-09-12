Zeytinyağı için tanıtım atağı

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ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsa Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, ATB Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, il genelinden zeytin üretici ile zeytinyağı fabrikası işletmecileri katıldı.Zeytin hasadı öncesinde yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının maliyetleri, fiyatı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları gündeme geldi. Katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı envanterinin çıkarılması, Antalya zeytinyağlarının tanıtımının yapılmasını istedi. Büyükakça Zeytinyağ Fabrikası sahibi Zafer Tan, Suriye Afrin'den getirilen zeytinyağının iç piyasada fiyatı düşürdüğünü iddia etti, zeytin üreticisinin korunmasını istedi.