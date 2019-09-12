Zirvede mitolojik eğlence yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN alternatif turizmdeki en önemli noktalarından birisi olan Olympos Teleferik, zirvede düzenlediği farklı etkinlikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bulutların arasında, gün batımı ile başlayan ve gece yarısına kadar süren 'Meet The Zeus' etkinliğinde bin 200 müziksever zirvede buluştu.Bir ay önce başlayan etkinlik büyük ilgi gördü. Olympos Teleferik Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, "2 bin 365 metrede eğlence yaşandı. Sıcaklık aşağıda 40, zirvede 10 dereceydi. Bu rakımda Türkiye'de ilk defa yapılan bir organizasyon oldu" dedi.