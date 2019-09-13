2 gencin ölümüne 15 yıl ceza istendi

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ANTALYA'DA, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasında oturan Muhammet Açıkgöz'ün (17) yaşamını yitirdiği kazaya neden olduğu iddiasıyla 41 gün sonra tutuklanan Elçin Özyurt'un, 'taksirle insan öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapsi istedi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmaya tutuklu sanık Elçin Özyurt, kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları da katıldı.Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 16 Şubat'ta Konyaaltı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki yaşanan kazada, Elçin Özyurt'un trafiği yeterince kontrol etmeden dönüşe geçip yolun sol şeridini kapattığı belirtilerek asli kusurlu olduğu vurgulandı. Motosikletli Çelik'in ise hızlı seyreden motosikletini kavşağa yaklaşırken yavaşlatmadığı için tali kusurlu olduğu belirtildi. Dava ileri sir tarihe ertelendi.