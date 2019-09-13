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4 asırlık tarihi değirmen onarıldı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
4 asırlık tarihi değirmen onarıldı
ANTALYA'NIN Finike ilçesinde 386 yıllık tarihi taş değirmen, imece usulü onarılarak yeniden faaliyete geçirildi. 1980'li yıllara kadar değirmenin aktif çalıştığını belirten Gökbük Muhtarı İskender Altınok, "Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi. Rumlar tarafından yapıldığı tahmin edilen ve son yıllarda kullanılmayan taş değirmenin aslına uygun bakımı yapılarak hizmete açılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğütülen un gözleme yapılarak konuklara ikram edildi.
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4 asırlık tarihi değirmen onarıldı
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