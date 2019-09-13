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’ya Arap ilgisi artıyor

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Antalya’ya Arap ilgisi artıyor
ARAP Odalar Birliği yönetim kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. Ziyarete Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Araby, Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Khalid Hanafy ile Türk- Arap Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR
ATSO Başkan Davut Çetin, "Geçen yıl ticareti hacmimiz 45 milyar dolara ulaşmıştır. Konut alımları eklendiğinde Arap ülkeleriyle ekonomik işbirliğimiz daha önemli bir boyutadır" dedi. Ziyarette konuk heyete, 'Antalya'da iş imkânları' konulu bir sunum yapıldı.
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Antalya’ya Arap ilgisi artıyor
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