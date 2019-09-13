Batı Akdeniz’de yollar savaş alanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer, Gazipaşa, Manavgat ilçeleri ile Isparta, Burdur ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, minibüs devrildi. Kaza, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ereli ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü Turgay Kırış ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki sürücü Mustafa Çalışkan ile Gülay Çalışkan, Gizem Tuğçe Çalışkan ve 1 yaşındaki Elif Ada Ekşi yaralandı. Isparta'da ise iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücü E.C. ile Ş.Z.nin kullandığı araçtaki M.C. yaralandı. Kazada otomobil önce trafik lambasına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yine Isparta'daki kazada ise Suriye uyruklu Beşar Mahmut'un kullandığı plakasız motosiklet, M.K.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Antalya'da ise en ilginç kaza Manavgat'ta yaşandı. Köprülü kavşak bariyerlerine çarpan ve ön sağ tekeri kopan araç yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, aracı kullanan Onur Arab, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kemer ilçesinde ise ciple hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada cip sürücüsü Mehmet Şevik ile aynı araçta bulunan Adem Karaoğlu ve Bayram Çevik ile diğer aracın sürücüsü Hakan Koşan yaralandı. Gazipaşa ilçesinde ise kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Ootomobil sürücüsü Ahmet R.K.'nin kazanın ardından kaçtığı belirtildi.