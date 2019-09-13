Efsane motosikletler usta elinde canlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Çalıca sanayisinde Ergün Varçin, Anadolu'da 1950'li yıllarda fırtına gibi esen Jawa model motorlara yeniden hayat veriyor. Sanayideki dükkanında kendisine getirilen Jawa motorların parçalarını tek tek söken, marifetli elleriyle bu parçaları tekrar birleştirerek, kendine has dizayn eden Varçin, halk arasında 'Kara Jawa' olarak bilinen motosikletlere son şeklini verip motor severlerin beğenisine sunuyor.Namı Fethiye dışına da yayılan Ergün Varçin, Türkiye'ni birçok yerinden siparişler alıyor. Kendisinin de motor sevdalısı olduğunu anlatan Ergün Varçin, "Bu işi severek yapıyorum. Birçok ildeki motosiklet tutkununa özel dizayn Jawa gönderdim. Bazen bir iş günlerimi alıyor. Ama tarihin ellerimde canlandığını görmek verdiğim emeğe değiyor" diye konuştu.